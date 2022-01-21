快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股及日股下挫 台股早盤跌逾200點一度失守萬八關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(21)日大盤開低後，持續走低，9點20分一度跌破萬八關卡，殺低至17,983.06點，下跌超過230點。

那斯達克期貨盤中挫低超過1%，日股早盤挫低超過2%，引發台股賣壓湧出。

今日權值股賣壓相對較重，台積電（2330）下挫9元至642元，統一（1216）、台塑（1301）、國巨（2327）、研華（2395）、南亞科（2408）、友達（2409）、聯發科（2454）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、彰銀（2801）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、中信金（2891）、第一金（2892）、聯詠（3034）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、上海商銀（5876）、遠傳（4904）、合庫金（5880）、矽力-KY（6415）、南電（8046）與富邦媒（8454）。

富邦媒 台股

延伸閱讀

台股早盤挫逾百點 台積電開盤下跌7元

疫情干擾封關倒數 法人估台股呈震盪格局

台股評價修正 跌至年線撿鑽石

丙種金主關帳 台股量縮

相關新聞

美股及日股下挫 台股早盤跌逾200點一度失守萬八關卡

台股今(21)日大盤開低後，持續走低，9點20分一度跌破萬八關卡，殺低至17,983.06點，下跌超過230點。

台股早盤挫逾百點 台積電開盤下跌7元

台股今(21)日開盤下跌104.34點，開盤指數18,113.94點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價644元。

富邦期貨：預期封關前 台股維持偏弱盤整格局

美國上周初領失業金人數上升至28.6萬，創下去年10月以來最高，但該數據也稍微緩解市場對聯準會鷹派立場的恐懼，美股指數早...

力智 拚進台股千金榜

華碩旗下電源管理IC廠商力智在1月13日以589元掛牌上市之後，股價持續上攻，昨（20）日收在983元。台股到昨日共有1...

丙種金主關帳 台股量縮

丙種金主今（21）日關帳，台股持續量縮。在內外資聯手賣超台積電影響下，大盤指數昨日震盪收黑，連三天下跌，成交量降至2,4...

國泰調查：股市樂觀情緒升高

國泰金控昨（20）日發布今年1月國民經濟信心調查，結果呈現「三好」，包括：民眾股市樂觀情緒與風險偏好提高、景氣展望指數走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。