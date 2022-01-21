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美股及日股下挫 台股早盤跌逾200點一度失守萬八關卡
台股今(21)日大盤開低後，持續走低，9點20分一度跌破萬八關卡，殺低至17,983.06點，下跌超過230點。
那斯達克期貨盤中挫低超過1%，日股早盤挫低超過2%，引發台股賣壓湧出。
今日權值股賣壓相對較重，台積電（2330）下挫9元至642元，統一（1216）、台塑（1301）、國巨（2327）、研華（2395）、南亞科（2408）、友達（2409）、聯發科（2454）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、彰銀（2801）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、中信金（2891）、第一金（2892）、聯詠（3034）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、上海商銀（5876）、遠傳（4904）、合庫金（5880）、矽力-KY（6415）、南電（8046）與富邦媒（8454）。
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