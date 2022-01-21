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愛普現增發行普通股參與發行海外存託憑證 完成訂價

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

愛普*（6531）以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，每單位海外存託憑證表彰普通股2股，每股價格折合新台幣410元(以匯率美金:新台幣=1:27.6580轉換)，上市地點在盧森堡證券交易所。

愛普（6531）說，這次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的發行總金額為1億8,976萬美元，每單位29.65美元，現金增資以發行總股數12,800,000股參與發行海外存託憑證， 計6,400,000單位海外存託憑證。

愛普說，資金預計用於購置機器設備及投資研究發展資源，這次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計12,800,000股，對原股東股權稀釋比率約7.9%，惟為追求公司競爭力提升，並推展國際知名度及企業形象，在公司長期發展情形下，對股東權益應具正面效益。

新台幣 股東

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