美股開盤走揚 台指期夜盤延續反彈

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期今（20）日夜盤以延續反彈走勢，在美股期貨盤走揚加上美股開盤四大指數上漲下，台指期夜盤呈現小漲格局，最高來到18,254點。

在籌碼部分，外資在現貨賣超55.84億元，投信賣超7.66億元，自營商賣超15.69億元，三大法人合計賣超79.19億元；外資在期貨淨空單增加384口至24,875口；選擇權部分，2月選擇權最大買權未平倉量在19,000點，賣權則在17,000點。

另由VIX來看，今日由19.26下降至17.98、下降了1.28，仍高於平均成本16.84，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，須留意指數回檔的可能性。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊表示，中小型股出現止穩跡象，短線底部支撐已經浮現，研判台指期在封關前將呈現區間震盪的格局，預期落在18,100～18,500點之間。

台股休市期間包含：聯準會利率決議、美國重量級科技股財報等接力登場，建議投資人可將資金轉向具有高殖利率、金融等族群。

台指期 期貨

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