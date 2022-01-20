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台股下跌9.18點 三大法人賣超79.18億

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
美股四大指數齊跌，台股今（20）日開低，一度下跌至18,125.20點，午盤後由黑翻紅，指數衝高至18,292.14點。圖／聯合報系資料照
美股四大指數齊跌，台股今（20）日開低，一度下跌至18,125.20點，午盤後由黑翻紅，指數衝高至18,292.14點。圖／聯合報系資料照

美股四大指數齊跌，台股今（20）日開低，一度下跌至18,125.20點，午盤後由黑翻紅，指數衝高至18,292.14點，但台積電（2330）尾盤遭賣壓調節，終場收在18,218.28點，下跌9.18點，成交量縮至2,383.88億元；三大法人賣超79.18億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.83億元，投信賣超7.65億元，自營商賣超（合計）15.69億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.69億元，自營商（避險）賣超13.99億元。

台股持續下跌，已跌掉今年以來的漲幅，今由聯電（2303）撐盤，收63.5元，漲幅1.11%，台積電則收黑下探651元，跌幅0.46%。近期新上市股力智表現強勁，攻上漲停板至983元，挑戰千元大關，航空雙雄止跌反彈，華航（2610）漲幅逾2%，回升至25元，大盤指數終場收在18,218.28點，跌幅0.05%。

台積電 台股 三大法人

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