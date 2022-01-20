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台積電跌3元 台股跌9點收18,218點

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（20）日收盤下跌9.18點，收盤指數18,218.28點，成交量2,383.87億元。台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價651元。

台股今日開盤遇節前賣壓，開盤18,212.26點，盤中最高為18,242.03點，最低跌至18,125.20點，法人表示，受美股債權殖利率上揚影響，年前先出現資金緊縮的消息，對股市作壓力測試，並不是一件壞事。法人也認為，台股多頭架構還沒結束，下周封關前有機會站上18,200點。盤中成交金額大且上漲個股有：力智（6719），世芯-KY（3661），AES-KY（6781）及金麗科（3228）等股，盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：譜瑞-KY（4966），緯穎（6669），聯發科（2454），矽力-KY（6415）與大立光（3008）等股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，看好今年台股原因有三，一為新台幣升值可帶來熱錢行情；二為去年與今年台灣GDP呈現溫和擴張，企業獲利可維持，使得今年股息有機會創新高；另外則是看好台灣為全球供應大國，預計企業第1季營收約可成長11%，將帶來訂單行情，有機會呈現淡季不淡的狀況。

在本周選股部分，陳奕光則建議投資人選擇高殖利率股票，例如：營建資產、金融類股、貨櫃、航空、面板、晶圓族群皆可抱股跨年。

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