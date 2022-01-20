凱基證券新官網上線 五大特色吸睛

凱基證券落實數位躍升邁向重要里程碑，全新的官方網站於今(20)日改版上線，網站設計導入以客戶為中心的理念，全面升級使用者介面更符合現代需求，並優化行動裝置的瀏覽，提供頂尖且流暢的數位體驗，滿足客戶各項數位服務需求。凱基證券為慶祝新官網上線，即日起推出線上開戶交易禮，完成任務即可享有多重紅包好禮。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示，官方網站是與客戶溝通的重要管道，網站改版後具備「資訊更即時、介面更好用、裝置不設限、客戶最優先、服務更好找」等五大特色，客戶進入網站能立即查看國際重要指數，輕鬆掌握市場行情。客戶最常用的如開戶、交易等功能，則於各頁面設計快捷選單，直覺式設計讓使用者能輕鬆透過各式行動裝置操作，也特別增加了地圖顯示及導航功能，幫助客戶便捷找到各地服務據點。

凱基證券推動數位創新獲獎不斷，繼獲頒《數位金融獎-數位資訊服務獎》、《網路口碑之星-策略卓越獎》後，再榮獲2021 卓越證券評比頒發《最佳數位創新獎》，此獎項針對近80家證券商特色及優勢，由專家學者進行審查評比，凱基證券脫穎而出獲殊榮，顯現團隊不斷致力於數位躍升，提供客戶最佳的數位投資體驗，備受業界及客戶讚賞推崇。

歡慶官方網站全新改版，凱基證券同時推出喜迎2022新希望 開戶投資新曙光活動，自即日起至2022年3月31日，完成線上新開立證券帳戶，並於開戶成功後三個月內成交任一筆台股交易，即可獲得紅包禮Line Points 100點；任一銀行帳戶綁定「凱基e財庫」作為專屬交割專戶者，完成交易額外再加碼分戶帳禮金100元；新戶綁定「凱基樂活投資人」LINE官方帳號個人化服務，再享超商咖啡兌換券，並能用Line隨時掌握投資狀況、輕鬆下單。