從馬拉松悟出的價值股配速持股法，讓他月領10萬

這兩年股市大盤漲幅驚人，跟上科技股或話題股才能獲利嗎？詹英哲的經驗是：「買價值股，才是穩定獲利的方法。」他在五年內，讓手上持股總市值達2000萬元，每月可以領到約10萬元的生活費，在50歲之前退休無後顧之憂，而且還不必看盤。

曾在美商IBM擔任專案經理的詹英哲（外號「阿福」），自行摸索出一套「配速持股法」，專買價值股，才五年時間，投資股票的平均月收益已達到10萬元，在2020年放心退休。

這兩年科技股漲翻天，詹英哲沒有碰，還是專心買價值股，絕大多數是傳統產業，而且不是檯面上一般人熟悉的大公司，而依然能獲得相當不錯的報酬，讓他更確信「配速持股法」未來可以穩定獲利。

今年50歲的他，還信心十足地推廣這套獨特的做法，由大是文化出版新書《配速持股法，我月領10萬》，甚至在社區大學講課。

2022年開春，台股已攀升到萬八高點，還可以繼續按「配速持股法」的方法投資嗎？詹英哲以篤定的語氣回答：「現在還是可以買價值股。」

從跑馬拉松得靈感，發明配速持股法

回想從前，詹英哲曾花18年時間在股市裡跟一般散戶一樣殺進殺出，結果是賺少賠多，傷神又花時間，因此痛定思痛，開始學習起巴菲特的價值投資法。

由於對員工健康檢查報告上的紅字逐年增加有所警覺，也開始跑馬拉松健身。直到2016年，參加了個人的第八次全程馬拉松，當時的台北馬拉松，找來贊助廠商愛迪達，在這場賽事中提供了配速員服務，亦即領跑員，從中觸發聯想，自此改變了投資策略。

詹英哲發現，配速員是有經驗的馬拉松跑者，跑步有策略，他們知道何時該加快速度累積里程，何時該放緩穩定氣息，而不是一直往前衝。整個過程，如果能跟配速員一起穩穩跑，就能準時到達終點。

阿福體會到，這種引領跑者跑完全程的「配速策略」，非常適用於股市的長期投資，短線衝刺只會耗損體力（資金），無法撐到完賽（獲利），因而發明了價值股配速持股法。

詹英哲說明，他執行價值股配速持股法有三大步驟：

步驟一：選股。

他會選擇有「護城河」競爭優勢的股票，例如持有特許執照的日友、崑鼎、可寧衛，還有供應商轉換成本很高的德麥、鮮活果汁、敦陽科，或是有成本優勢及規模優勢的股票。

「環保行業不是熱門股票，但有特許執照，其他人不容易進來競爭，」詹英哲表示，日友、崑鼎、可寧衛都是環保產業股票，而且經常每年每股獲利超過10元，雖然一般人沒聽過，但是好股票。

至於食品股德麥及鮮活果汁，則是廠商建立合作信任需要一段時間的磨合，轉換成本高，不會輕易換合作商。

步驟二：找買點。

價值被低估的加速買進，被高估的則減速或不買。他自訂一套計算公式，低於合理價就加速買進，高於合理價就減速或不買。公式如下：

便宜價=近4季每股盈餘總和 x 近5年最低本益比

合理價=近4季每股盈餘總和 x（近5年最低本益比+近5年最高本益比）／2

昂貴價=近4季每股盈餘總和 x 近5年最高益比

步驟三：與「配速員」ETF比較績效。

他手中的成長股，會與台灣50（0050）比較年化報酬率。持有的定存股，則與元大高股息（0056）比年化報酬率。0050和0056便是選定的股市「配速員」，

贏配速員的股票留下，輸配速員的換掉。

詹英哲建議，持股比重最好因年齡做區隔，30歲的年輕人，資金放30％在定存股，可以承擔多一點的風險；若是50歲，資金放50％在定存股，比較穩定。

每年報酬率12％，六年翻一倍

「我每一季會重新看一下持股的比重和績效，做必要的調整，剛開始會頻繁換股，後來就愈來愈穩定，」詹英哲說他手上持股檔數約為12支。

詹英哲表示，剛開始可能會覺得自己選擇的價值股「很悶」，大盤漲成這樣，手中的持股卻不動如山。但堅持自己設定的價值投資理念後，就抱著這些股票等它漲或是配息，他甚至不賺短線進出的價差。

他目前持股總市值約為2000萬元，股息加價差，每年報酬率是12％，也就是說，持股總市值，六年可以翻一倍，而且他只在早上開盤看個10分鐘盤，該下單就下單，然後去做自己想做的事，心裡很踏實，不怕套牢，時間花在追求50歲之後設定的人生新目標：做外語導遊、社區大學講師及志工。

那大盤漲成這樣，科技股紅翻天，難到不覺得遺憾？詹英哲笑笑說，手中的成長股配速員0050，已經讓他賺到股市上漲的獲利了。

投資難保沒有風險，詹英哲建議，股市投資的「門派」眾多，投資人一定要清楚各個投資方法的特質與優點，最後選擇適合自己個性的方法。

（本文出自2022.1.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）