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台股開盤下跌15點 台積電跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(20)日開盤下跌15.2點，開盤指數18,212.26點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價650元。

周三(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌339.82點、跌幅0.96%，那斯達克指數下跌1.15%，標準500指數下跌0.64%，費半指數下跌3.09%。

第一金投顧表示，聯準會緊縮預期持續升高，加上加拿大與英國通膨都創下30年來新高，增加兩國央行分別在1月底及2月初的會議上升息的壓力，全球主要國家央行在今年首場貨幣決策會議上可能都會明顯轉鷹，導致美股三大指數再度全面下跌；以收盤價來看，那斯達克指數自去年11月19日16,057.44點歷史最高收盤價已經下跌10.69%。

群益投顧說，大盤指數跳空收盤破月線，在12日線之下，3、12日線排列未翻空，短線先看整理，但轉弱壓力上升。短線進入整理階段，長假前買盤相對觀望，預期持續量縮盤整可能性高。遇震盪逢低分批承接短期技術面偏多標的，參考短期均線變化順勢因應。

外資周三現貨賣超19億，期貨淨空單增加288口至24,491口，十大交易人與特定法人合計賣出8,797口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,600點間，P/C Ratio降至0.98，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計賣超93.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.4億元，投信買超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超46.9億元，自營商（避險）賣超42.8億元。

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