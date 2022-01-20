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富邦期貨：封關前夕 留意提前獲利了結賣壓

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨／提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨／提供

美國CDC研判Omicron引發的新一波流行可能開始消退，疫情對經濟傷害將有限，同時油價上漲使通膨上升壓力升高，市場預期FED將採取更激進的緊縮貨幣政策，Fedwatch顯示交易員預期今年聯準會將升息四碼，10年期美債殖利率站上1.9%，科技及半導體股再成殺盤重心，美股四大指數全面挫低。

美國公債殖利率持續走揚，繼2年期美債殖利率自 2020 年以來首次升至 1%以上後，10年期美債利率亦漲至 1.90%關卡，市場擔心聯準會在1月26日釋出較市場預期更快的升息幅度與啟動縮表時程，恐不利市場資金動能，因而引發封關前夕，提前獲利了結賣壓。

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