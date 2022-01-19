看好經濟重啟 基金經理人錢進循環類股

Omicron病毒雖再掀起一波全球感染高潮，所幸重症率低，舒緩市場擔憂，即便美國聯準會將加速升息與縮表，綜合彭博資訊等外電報導1月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人看好全球經濟改善的比例由前月的-5%回升至-1%，淨加碼股票比例亦自前月的46%升至55%，現金配置比重則從5.1%降至5%。

此外，看好經濟重啟契機，經理人的資金轉進銀行、工業及商品等循環類股，淨加碼銀行股比率達41%，創2017年10月以來最高，淨加碼商品股比率則創紀錄以來最高的31%。

高達71%經理人預期高於趨勢的經濟成長與通膨，但經理人也樂觀看待物價將回穩，淨48%經理人預期通膨將放緩，比例為2019年2月以來最高，56%經理人認為通膨為暫時，對聯準會升息的預期較前月更為積極，預期首次升息時間提前至2022年4月，並預期2022年將升息三次。

科技股則在聯準會可能積極升息的預期下承壓，淨加碼比率降至1%，為2008年12月以來最低，反觀受惠循環性題材，1月份經理人擁抱歐洲市場，淨加碼歐元區股票比率達35%。此外，淨50%經理人認為價值股表現將優於成長股，月增39個百分點至2021年4月以來最高水平，淨45%經理人看好高股利股的表現，月增22個百分點至2020年3月以來最高。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比率分別為44%及21%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，放空美國公債及中國股票則上升至最擁擠交易的第二及第三名。就中國展望而言，有22%經理人看好中國經濟將改善，較上個月增加7個百分點。

1月份美銀美林經理人調查於1月7~13日進行，共374位經理人管理1.2兆美元資產參與調查，329位經理人管理1.1兆美元資產回覆問題。