海運好還是航空強？法人這麼選

貨櫃股雖有獲利強、運價高及高殖利率等題材，但是卻是利多漲不動，利空跟著跌，長榮（2603）跌破季線，陽明（2609）也面臨破百的危機，到底航海王還有沒有戲？或是該選航空股？法人強調，一個是高峰後往下，一個正要起飛，股票要買成長趨勢，坦言選航空股優於貨櫃，操作上可以撥出部分資金買趨勢對的股票。

美系外資連日來送暖貨櫃股，一家美系外資重申長榮加碼評等，目標價由245元調高至294元，另一家美系外資則是重申陽明買進評等，目標價上看186元，主要是看好陽明股息的配發及運價持續上漲等，預估陽明總報酬率93.6%，包括股價報酬率74.6%，股息殖利率報酬率19%。

但貨櫃三雄近期股價仍未脫離跌勢，台股今日跌破月線，貨櫃股更弱，長榮收122.5元，下跌4.5元，跌幅3.54%，跌落到季線之下；陽明收104元，下跌2.5元，跌幅2.34%，股價恐面臨百元保衛戰；萬海（2615）收161.5元，下跌4.5元，跌幅2.71%；貨櫃三雄跌夠了嗎？到底可不可以進場布局？要選貨櫃股還是買航空股？一直也是不少投資人關注的話題。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，目前市場上對貨櫃股有不同的看法，也有些人為貨櫃股的股價抱屈，以長榮來說，以法人預估的去年每股純益上看45元來看，本益比3倍不到，若以預估今年每股純益約35元來看，本益比約3至4倍，因此認為股價委屈。

他強調，這其中最大的問題在於，「股市反應未來」，由於去年獲利大幅成長，預期今年的成長很難超越，對比來看，今年的獲利反而是相較去年衰退的，且市場認為，貨櫃股的獲利趨勢並不會是持續成長，所以股價很難有強勢的機會；即使有個說法是今年獲利可以較去年好，這部分需觀察年後的需求、運價能否再創高而定。

蔡明翰說，反觀航空股，以長榮航（2618）來說，去年每股純益約0.6至0.7元，今年可望增至2元或是超過2元，本益比超過10倍，但考慮基期問題，法人傾向買航空優於貨櫃，況且航空還有客運回流的預期商機，市場買的是成長的趨勢，選擇趨勢對的股票，明顯將會傾向航空股。

蔡明翰認為，貨櫃股雖有高殖利率題材，也可能在時間點逼近時發酵，但在股價偏弱下，也不可能有去年的榮景，貨櫃股維持的狀況下，不排除還有再探低的可能，如果時間拉長來看，還可能一波比一波低。

證券分析師黃漢成表示，貨櫃股利多漲不動，外資調高目標價也不漲，主要是認同度不夠，原因在於可能最高峰已過，且在套牢的籌碼壓力下，很難推動股價，後續可能要看配息，是否推動漲勢，可能要等到董事會前有低點再布局。

黃漢成對航空股的看法較貨櫃股正面，以投資的角度來說，航空是正要起飛，貨櫃股卻是由高往下，看好今年的航空股將優於貨櫃股，在去年第4季財報公布前，可以逢低布局，等待基本面及解封題材的推升。