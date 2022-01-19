距牛年封關僅5個交易日 要不要抱股過年？

農曆年前封關倒數，台股今（18）日跌破月線，收在18,227.46點，下跌151.18點，距牛年封關只剩下5個交易日，到底要不要抱股過年？如果想抱股過年，可以買什麼股？法人有不同的看法，有人認為，台股多頭格局並未改變，但年前可能出現成交量減少，震盪縮小的情況，逢壓回反而是好的投資時點，但也有人建議持股低水位，抱現金最好。

美股周二重挫，拖累台股早盤以18,275.18點開低，盤中一度下滑至18,199.35點，終場收在18,227.46點，失守季線，持保守看法的法人認為，今年以來台股一度刷新歷史高點，主要是靠台積電（2330）的推升，台積電法說會後雖一度刷新歷史天價，但今日再收黑，已連跌兩天，股價收在654元，回到法說會前的價位，兩天就回跌29元，年前要靠什來再來推升大盤指數呢？

證券分析師黃漢成坦言，在大戶等著過年，且年後還有美國升息等因素的存在，台股農曆年封關恐陷入修正的走勢，短線先觀察前波低點約18,000點的支撐是否有守，再下一個支撐則約落在季線17,700點附近，至於年後的表現，則還要觀察美股的走勢。

他認為，在沒有好的資金進場，大多數人等著解套，不願意抱股過年的情況下，即使出現跌深反彈，力道可能也不強，牛年封關可能是震盪壓回的格局，建議持股維持低水位即可，一般投資人抱現金最好。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則是認為，台股雖從元月來的創高再到今日跌破月線，但多頭格局並未改變，拉回整理後再創高的機會大，他表示，造成台股下跌，主要是因為升息利空造成市場恐慌，近期對美國Fed加速升息的預期，從原本認為的3次升息轉向可能升息4次，且預期第1次升息幅度將達2碼，衝擊美股及台股的表現。

蔡明翰分析2008年的升息及今年可能升息的情況，上次在首度升息前後股市出現大震盪，但上次的升息循環是直到2015年才升息，且之後出現5年的大多頭，對比去年以來不斷傳出的升息消息，直到去年6月才縮減購債，但美股、台股則是頻頻創高，因此預期這一次的升息，股市仍將維持多頭格局。

蔡明翰說，台股的不同在於即將農曆年封關，原本預期可在封關前再過高，但卻出現壓回，因此，在封關倒數的幾個交易日，可能是量縮，震幅小的情況，等待年後開紅盤的表現，因此，投資人可以適度抱股過年，封關前跌破月線的弱勢格局反而是好的投資機會。

在操作上，由於類股輪動快速，蔡明翰強調，在資金快速輪動下，建議分散投資，電子、傳產及金融股都要有，且在強者恆強下，以去年獲利績優生為標的；電子股部分，上游優於下游，看好半導體今年仍是供不應求，金融股去年獲利好，以績優生壽險股為主，另外，非電子族群上，首選原物料股，包括鋼鐵、塑化等都有補漲機會。