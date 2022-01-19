台股下跌151.18點 三大法人賣超93.15億

美國聯準會升息消息持續衝擊美股，18日美股四大指數重挫，台股今（19）日開低震盪，雖一度拉升至18,359.14點，但在台積電（2330）遭賣壓調節下，終場收在18,227.46點，下跌151.18點，成交量2,556.84億元；三大法人賣超93.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.49億元，投信買超16.1億元，自營商賣超（合計）89.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超46.94億元，自營商（避險）賣超42.81億元。

台積電今以652元開低，一度拉升至660元，但不敵獲利賣壓及美股大跌影響，下跌8元，收654元，跌幅1.21%。聯電（2303）也同樣開低，無力站回季線，收62.8元。航運股也同步下殺，航運業指數跌幅2.85%，成交比重占13.6%，大盤指數終場收在18,227.46點，跌幅0.82%。