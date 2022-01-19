快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌151.18點 三大法人賣超93.15億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
美國聯準會升息消息持續衝擊美股，18日美股四大指數重挫，台股今（19）日開低震盪。圖／Ingimage
美國聯準會升息消息持續衝擊美股，18日美股四大指數重挫，台股今（19）日開低震盪。圖／Ingimage

美國聯準會升息消息持續衝擊美股，18日美股四大指數重挫，台股今（19）日開低震盪，雖一度拉升至18,359.14點，但在台積電（2330）遭賣壓調節下，終場收在18,227.46點，下跌151.18點，成交量2,556.84億元；三大法人賣超93.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.49億元，投信買超16.1億元，自營商賣超（合計）89.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超46.94億元，自營商（避險）賣超42.81億元。

台積電今以652元開低，一度拉升至660元，但不敵獲利賣壓及美股大跌影響，下跌8元，收654元，跌幅1.21%。聯電（2303）也同樣開低，無力站回季線，收62.8元。航運股也同步下殺，航運業指數跌幅2.85%，成交比重占13.6%，大盤指數終場收在18,227.46點，跌幅0.82%。

台積電 三大法人 台股

延伸閱讀

台股開高震盪走低收18,227點 法人：觀望後再短多布局

美系外資三情境預估、最樂觀21,500點 點名看好15檔

台積電跌掉自法說以來的漲幅 盤中回落至656元

美股重挫拉低台股早盤跌逾百點來到18,275點 台積電開盤跌10元

相關新聞

台股下跌151.18點 三大法人賣超93.15億

美國聯準會升息消息持續衝擊美股，18日美股四大指數重挫，台股今（19）日開低震盪，雖一度拉升至18,359.14點，但在...

台股開高震盪走低收18,227點 法人：觀望後再短多布局

台股今（19）日收盤下跌151.18點，收盤指數18,227.46點，成交量2,556.83億元。台積電（2330）收盤...

地緣政治風險帶動 法人看好油價走勢

伊朗支持的葉門叛軍日前透過無人機攻擊阿拉伯聯合大公國，帶動油價短線急升，PGIM全球資源基金經理人楊博翔表示，根據歷史經...

台股封關前 用ETF搶先佈局年後紅包行情

農曆年前封關進入倒數一周，台股近期呈現高檔震盪，根據Cmoney資料統計，歷年台股在封關前盤勢相對低迷，但在年後上漲機率...

外資送暖貨櫃股 美系外資重申買進陽明、目標價186元

貨櫃三雄近期股價仍未脫離跌勢，但外資已相繼送暖，繼美系外資調高長榮（2603）目標價後，另一家美系外資則是重申陽明（26...

微軟併動視暴雪加速元宇宙布局 這幾檔ETF逢低卡位

微軟加速布局元宇宙版圖，昨（18）日宣布將以687億美元現金收購電子遊戲大廠動視暴雪，創微軟有史以來最大收購交易，微軟將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。