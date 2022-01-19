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台股封關前 用ETF搶先佈局年後紅包行情

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
新世代偏好智能電動車ETF。（路透）
新世代偏好智能電動車ETF。（路透）

農曆年前封關進入倒數一周，台股近期呈現高檔震盪，根據Cmoney資料統計，歷年台股在封關前盤勢相對低迷，但在年後上漲機率相對較高，年後紅包行情確實可以期待！永豐投信指出，指數在18,000點之上，個股表現波動大，近期市場主題投資熱潮方興未艾，不妨善用主題型ETF掌握年後紅包行情，新世代偏好的ESG權值型ETF、智能電動車ETF等，年初開盤以來掌握資金熱潮率先表態，今年可望衝出虎年威風行情。

永豐投信指出，過去15年台股在農曆年前後表現都算不錯，但年前資金需求大，股價表現較為分歧，而年後則在資金回流潮挹注下，股價上漲機率高。永豐投信建議投資人，近周民眾年終獎金入袋之際，除了預留年節資金需求，不妨趁封關前行情震盪之際，把握佈局年後紅包行情。

Cmoney統計資料顯示，台股若在農曆年封關周出現指數修正，通常年後上漲幅度相對較大，特別是在年後20個交易日累計漲幅相當具有吸引力，整體而言，過去15年，農曆年後5個交易日上漲機率達67%，平均漲幅為1.11%，而年後20個交易日上漲機率更高達87%，平均漲幅為3.39%。

佈局紅包行情一定要鎖定2022年市場最夯投資主題，永豐投信建議，持續關注ESG權值標的與智能電動車投資主題等，同時不妨選擇相關ETF作為參與市場主流趨勢行情工具。

永豐投信舉例，以往國際退休基金鎖定大盤指數作為投資組合成效追蹤指標，而近期則逐漸由ESG權值組合取代大盤指數成為機構投資者主流標的，勞動基金第一季委任投資案鎖定ESG標的，今年勞退基金絕對報酬委任案也鎖定ESG企業等，永豐台灣ESG(00888)是去年推出的台ESG ETF，在台股ETF市場中後發先至，投資人氣節節攀升，至2021年12月底有高達89,000名投資人參與投資。

永豐投信進一步說明，去年下半年至今，市場最夯的主題投資中，還有不容錯過的智能電動車，節能環保等相關主題標的，去年國內ETF市場，陸續出現了4檔海內外智能電車主題ETF，永豐投信雖是去年電動車主題ETF的最後一棒，但主打智能車台廠供應鏈，且在掛牌後成份股氣勢如虹下，也在短短掛牌一個月時間，投資人數成長2.5倍，散戶參與熱度持續升溫。

ETF

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