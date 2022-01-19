台股開高震盪走低收18,227點 法人：觀望後再短多布局

台股今（19）日收盤下跌151.18點，收盤指數18,227.46點，成交量2,556.83億元。台積電（2330）收盤下跌8元，收盤價654元。

昨（18）日美股拉回，但科技股跌勢相對沉重，費半指數大跌超過4個百分點，而台股於今（19）日已出現先行反應，大盤指數自開盤18,275.18點跌深至18,199.35點，盤中最低點時出現低接買盤拉回，一度回升至18,359.14點後再度震盪。盤中成交金額大且上漲個股有：力智（6719），翔名（8091），康普（4739），奇鋐（3017）（8104），力旺（3529）及祥碩（5269）等股，盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：南電（8046），京鼎（3413），世芯–KY（3661），矽力–KY（6415），富邦媒（8454）與AES–KY（6781）等股。

大展投顧總經理賴建承表示，美國10年期債利率達到1.87%，創下新高，造成外資態度出現偏空，此外，本周上半周台指期結算以及Fed鷹派消息餘波，也影響台股表現，後續則須觀望台積電是否能煞車回穩，以及大盤與OTC指數是否拉回。賴建承表示，若短線回月線後能夠守住，在農曆年前有機會進行短多。