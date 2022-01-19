快訊

本土確診10例、境外44例 西堤案相關幼兒園一家四口也染疫

北市校外教學、畢業旅行暫緩到2月底 課輔延後或改線上

台股開高震盪走低收18,227點 法人：觀望後再短多布局

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股今（19）日收盤下跌151.18點，收在18,227點。示意圖（本報系資料庫）
台股今（19）日收盤下跌151.18點，收在18,227點。示意圖（本報系資料庫）

台股今（19）日收盤下跌151.18點，收盤指數18,227.46點，成交量2,556.83億元。台積電（2330）收盤下跌8元，收盤價654元。

昨（18）日美股拉回，但科技股跌勢相對沉重，費半指數大跌超過4個百分點，而台股於今（19）日已出現先行反應，大盤指數自開盤18,275.18點跌深至18,199.35點，盤中最低點時出現低接買盤拉回，一度回升至18,359.14點後再度震盪。盤中成交金額大且上漲個股有：力智（6719），翔名（8091），康普（4739），奇鋐（3017）（8104），力旺（3529）及祥碩（5269）等股，盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：南電（8046），京鼎（3413），世芯–KY（3661），矽力–KY（6415），富邦媒（8454）與AES–KY（6781）等股。

大展投顧總經理賴建承表示，美國10年期債利率達到1.87%，創下新高，造成外資態度出現偏空，此外，本周上半周台指期結算以及Fed鷹派消息餘波，也影響台股表現，後續則須觀望台積電是否能煞車回穩，以及大盤與OTC指數是否拉回。賴建承表示，若短線回月線後能夠守住，在農曆年前有機會進行短多。

台積電 台股

延伸閱讀

美系外資三情境預估、最樂觀21,500點 點名看好15檔

台積電跌掉自法說以來的漲幅 盤中回落至656元

市場憂升息美股重挫 台股嚴陣以待

法人：台股雙優勢 分批買

相關新聞

台股開高震盪走低收18,227點 法人：觀望後再短多布局

台股今（19）日收盤下跌151.18點，收盤指數18,227.46點，成交量2,556.83億元。台積電（2330）收盤...

外資送暖貨櫃股 美系外資重申買進陽明、目標價186元

貨櫃三雄近期股價仍未脫離跌勢，但外資已相繼送暖，繼美系外資調高長榮（2603）目標價後，另一家美系外資則是重申陽明（26...

你感覺沒錯！去年股票詐騙簡訊和電話真的很多

本土新創、全球防詐領導品牌Gogolook旗下陌生來電辨識軟體Whoscall在全球突破一億次下載量。今日發布《 Who...

微軟併動視暴雪加速元宇宙布局 這幾檔ETF逢低卡位

微軟加速布局元宇宙版圖，昨（18）日宣布將以687億美元現金收購電子遊戲大廠動視暴雪，創微軟有史以來最大收購交易，微軟將...

升息讓金融股變身飆股 分析師卻「不建議」買富邦金與國泰金？

2022年在可預期升息環境的前提下，對於金融股是相對有利的。近期外資頻頻大買金融股，讓存股族手上許多不動如山金融股都成了「飆股」！

今日最夯股／多空廝殺 力旺量能持穩上漲6%

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。