美系外資三情境預估、最樂觀21,500點 點名看好15檔

美系外資保守看待半導體產業，認為恐陷下行週期，調整科技股部位以中立看待，但看好內需、工業、醫療、金融等族群，提高非科技產業部位，點名看好聯發科（2454）、聯電（2303）、中鋼（2002）、儒鴻（1476）、豐泰（9910）等15檔個股；至於台股目標指數則以三個情境來預估，樂觀的情境上看21,500點，中立看法估為18,500點，最悲觀的預期則是恐修正至15,500點。

美系外資保守看待台股，主要是認為台股去年企業獲利基期已高，相較於去年獲利成長逾44%，今年獲利成長恐將降至6～7%，主因是受到科技產業的影響，美系外資向來保守看待半導體族群，在最新台股策略報告中，以3種情境來分析台股的表現。

根據美系外資的情境，最樂觀的是如果台股企業獲利成長9%，台灣GDP成長5.4%，台股目標指數可望上看21,500點，以目前指數來看，還有17%的上漲空間；但如果台股企業獲利6%，台灣GDP成長3.8%，預估台股目標指數則是18,500點，約與目前大盤指數相仿。

美系外資最悲觀的情境預估為，如果台股企業獲利3%，台灣GDP成長1.4%，台股目標指數恐將修正至15,500點，修正幅度約16%。

美系外資強調，企業獲利表現可能影響台股估值，考量半導體產業恐陷下行週期，調整科技類股部位，以中立看待；考量獲利成長及能見度，調升非科技產業的部位，加碼內需、工業、醫療、金融等族群；原物料和消費零售則是持平看待，但減碼電信產業。

美系外資點名看好15檔台股組合，包括科技及傳產股，科技股有聯發科、聯電、瑞昱（2379）、台達電（2308）、國巨（2327）、友達（2409）、大立光（3008）等；傳產股則是包括中鋼、儒鴻、聚陽（1477）、億豐（8464）、豐泰、百和（9938）、和大（1536）、晶碩（6491）；包合半導體、面板、被動元件、光鏡頭、鋼鐵、紡織、製鞋等。