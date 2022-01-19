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微軟併動視暴雪加速元宇宙布局 這幾檔ETF逢低卡位

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

微軟加速布局元宇宙版圖，昨（18）日宣布將以687億美元現金收購電子遊戲大廠動視暴雪，創微軟有史以來最大收購交易，微軟將一舉躍升全球營收第三大的遊戲公司。此併購案震撼市場，也為元宇宙的發展增添柴火。法人建議，投資人可趁科技股修正之際，鎖定有獲利撐腰的海外科技ETF逢低買進。

台灣投資人想參與元宇宙商機，可以透過在台掛牌的ETF，其中，統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ雙雙持有微軟比重逾9%，國泰北美科技占比超過8%、元大S&P500占約6%，而國泰美國道瓊、台新全球AI等比重在5%以上。

另外，將在1月24日上市的富邦元宇宙ETF（00903）也是另一選擇，這檔ETF主要是以關鍵字篩選法來集中投資元宇宙概念股，根據富邦投信官網訊息，追蹤的Solactive Metaverse指數前十持股有4檔為大型股、6檔為中小型股，持有微軟占比2.9%，按權重未排進前十大。

針對微軟大動作，統一FANG+ETF經理人袁永騰指出，微軟併購暴雪動視，可加速元宇宙的平衡布局，除了先前宣示以Teams為基礎的商用元宇宙外，經由本次併購，跨入一般娛樂用生活應用相關領域，並取得元宇宙關鍵3D建模技術。科技巨頭在元宇宙積極投資，也正顯示了這個市場的無限未來。

不過，袁永騰也提醒，美國元宇宙個股蓬勃發展，但要小心只有題材與夢想、欠缺實質獲利的個股，尤其中小型股，面臨聯準會貨幣政策轉向，成為市場殺盤重心，從2021年11月後股價被打回原形。

在貨幣正常化過程，「本夢比再見」，「本益比才是王道」，統一FANG+ETF成分股精選十檔獲利高成長科技巨頭，皆是擁有高營收現金流的大型股，例如蘋果、META（原臉書）、谷歌、Nvidia等，元宇宙濃度逾七成。科技巨頭正在獲利高成長期，股價受到誤殺，彭博資訊顯示其追蹤的尖牙股指數本益比已低於近五年平均，深具投資價值。

近期盤勢受到美債殖利率飆漲影響，科技股賣壓湧現，海外科技ETF今日盤中拉回修正紛紛超過1%，法人認為，可逢低分批承接有獲利撐腰的科技ETF。

元宇宙 ETF 微軟

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微軟以687億美元價格收購動視暴雪所有股權 預計2023財年內完成交易

觸覺帶入元宇宙 半導體、AI、VR持續大成長

科技ETF長多 買盤卡位

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