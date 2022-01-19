台積電跌掉自法說以來的漲幅 盤中回落至656元

美股四大指數大跌，台積電（2330）ADR跌幅逾4%，拖累台積電今（19）日以652元開低，不過盤中出現反彈，一度拉升至660元，後回至656元，盤中跌幅0.91%，已跌掉13日法說會後累積的漲幅。

由於市場預期聯準會（Fed）將加速升息以遏止通膨飆升，且美國十年期公債殖利率升至近兩年新高，為科技股帶來賣壓。費城半導體指數大跌173.37點，跌幅4.44%，那斯達克指數重挫386.86點，跌幅2.6%，台積電美國存託憑證（ADR）重挫4.86%，衝擊台積電股價，今同步下跌，盤中跌至656元。

台積電今開低，早盤一度拉至660元，但隨後不敵賣壓，下滑回落至656元，盤中下跌6元，力守市值17兆元保衛戰，影響大盤指數52.3點，且已跌掉自1月13日法說會以來的漲幅。