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台積電攻綠色製造 立凱、長園科攻漲停

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

台積電（2330）力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，帶動台股相關電池概念股立凱-KY（5227）、長園科（8038）今（19）日早盤直攻漲停。

台積電力推綠色製造與廠區智慧節能再出招，將在2030年把旗下廠區所有不斷電系統的鉛酸電池，全數改用磷酸鋰鐵電池，力求每年再省270萬度電，並調整高效能運算電腦機房供電架構，改以磷酸鋰鐵電池直流供電系統。

台積電上述計畫也同時輔導三家系統供應商共同採用，推進單位產品碳足跡減少30%、供應鏈累計節電15億度的永續目標。

據了解，台積電為達成相關目標，正擴大採購磷酸鋰鐵電池為材料的不斷電系統，主要供應來源包括儲盈等業者，並委由錸德集團旗下錸寶，以及儲能廠商系統電代工。

目前台灣上市櫃業者當中，以立凱布局磷酸鋰鐵電池最為積極，也是市場最為熟悉的公司，因應電動車與儲能帶來的磷酸鋰鐵電池龐大需求，立凱已成立美國與澳洲子公司，並規劃引入策略投資人，前往海外設廠，目標總產能將總現在的約2,500噸，提升到萬噸級規模，全力搶食商機。

立凱目前四分之三產能主要出貨儲能相關應用；電動車因車用認證期較長，目前僅占四分之一，隨著電動車市場日漸壯大，預期車用占比也將提升。

台積電 電動車

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