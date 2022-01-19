美股重挫拉低台股早盤跌逾百點來到18,275點 台積電開盤跌10元

台股今(19)日開盤下跌103.56點，開盤指數18,275.18點；台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價652元。

周二(18日)美股四大指數收盤重挫：道瓊指數下跌543.34點、跌幅1.51%，那斯達克指數下跌2.6%，標準500指數下跌1.83%，費半指數下跌4.44%。

第一金投顧表示，市場對於美國聯準會提前緊縮的預期持續攀升，利率期貨市場的定價已經來到今年升息4-5碼，2年期公債殖利率升破1%，10年期公債殖利率來到1.87%，創2020年1月以來最高；近期被視為受惠於升息循環成為資金避風港的金融股公布財報不佳，導致美股全面大跌。

群益投顧說，大盤連兩交易日攻高量縮，昨日日K呈中黑K，後續12日線若失守，日KD技術面將進一步轉趨承壓。雖然上周的下半周以來，跌深中小(電子)股呈現輪彈態勢，但台股相對國際科技股基期偏高下，預料將仍令階段買盤信心躊躇，多數股仍有反覆震盪(探底)壓力。

群益投顧表示，農曆年前後時序挹注下，圍繞通膨、疫情題材的傳產股，以及連動規避指數波動風險的殖利率題材個股，相對有機會獲買盤青睞。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少1,431口至24,203口，十大交易人與特定法人合計買進253口。週選支撐與壓力區落在18,300至19,000點，P/C Ratio降至1.07，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超92.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.6億元，投信買超11.3億元，自營商（自行買賣）賣超1.7億元，自營商（避險）賣超33.6億元。