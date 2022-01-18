美股四大指數跌逾1.5% 台指期夜盤盤下震盪

台指期今（18）日夜盤呈現震盪走勢，下午盤中高點觸及18,388點，後回落測試18,300關卡。美股昨日因馬丁路德金恩紀念日休市一日，今日四大指數開盤跌幅超過1.5%，使台指期夜盤再度回測盤下。

在籌碼部分，三大法人今日在現貨市場呈現賣超92.8億元。在期貨市場上，外資期貨淨空單減少1,431口至24,203口，十大交易人與特定法人合計買進253口；由選擇權觀察，1月選擇權最大買權未平倉量在19,000點，賣權則在18,300點。

法人表示，未來一周美股的焦點將轉向第4季財報，本周包括：高盛、摩根士丹利、美國銀行及美鋁等將公布財報；而台股位於高檔，加上市場擔憂本土疫情再起，大盤呈現資金快速輪動局面，短線震盪加劇，此外，法人同步加碼選擇權空單部位，加上未平倉P/C ratio小幅下降，配合台指VIX小幅上升， 避險買氣升溫，台指期後勢高檔震盪看待