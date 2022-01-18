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高價股族群股價勢盛 有助「母雞帶小雞效應」顯現

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

雖然今(18)日台股因為壓「積」盤下跌146點，在高價族群股價勢盛撐盤下，加權指數跌幅並未如想像中來得重，也有助於「母雞帶小雞效應」顯現。

統計18日百元以上高價股290檔個股中，有134檔逆勢收紅；而在11檔千金股中，更是有八檔收漲。其中就以力旺（3529）上漲6%漲幅最高，其次是譜瑞-KY（4966）也有3%的漲幅。高價股、千金股的強勢上漲，除了有匯聚人氣不墜的效果，也是接下來推動大盤上漲的要角。

法人說明，母雞帶小雞效應，指的是：當高價股族群走強後，將會使得高價股族群的本益比與中價股、低價股之間的本益比出現不合理的空間，進而使得中低價股的股價上揚，進而帶動整體大盤指數走強。

兆豐國際投顧董事長李秀利說明，高價股尤其是千金股，反應機構法人對後市動向的看法，是相對正面，才會在部分高價股跌深或是來到低位階之後，又出手布局、調整持股，方向是有基本面，且籌碼跟技術面都已經修正過者。尤其是這些高價股並非一般散戶會去購買的，籌碼相對乾淨，也相對可以避開封關前的賣壓。

台新投顧副總經理黃文清指出，近期櫃買市場有不少高價中小型股跌深後反彈，當然高價股主要還是看個股表現，不過如果是同個產業、族群的類股，高價股的走揚的確有機會帶動同族群中低價股的股價上漲。

高價股 本益比

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