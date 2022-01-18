台積電重挫單日市值縮水5,445億 外資賣超13,959張

台積電（2330）今（18）日重挫21元，收在662元，單日市值縮水5,445.38億元，回落至17兆1,659億元，外資終止連買轉為賣超13,959張，居外資賣超個股冠軍；聯電（2303）收63.8元，下跌0.5元，但獲外資買超8,442張，連二買。

台積電法說會後股價連漲兩天，以收盤價來看，兩天股價上漲22元，但是今日卻是開低走低，收在662元，跌幅3.07%，幾乎回吐兩天來的獲利，跌破5日線。

台積電去年營收及獲利雙雙創新高，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預估，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

三大法人今日同步賣超台積電，外資先前連續5個交易日合計買超96,015張，

今日轉為賣超，投信也賣超26張，自營商賣超207張，合計三大法人賣超14,192張。

統計外資今日賣超前十大個股依序是台積電、中鋼（2002）、友達（2409）、國泰費城半導體（00830）、富采（3714）、國泰台灣5G+（00881）、和鑫（3049）、南茂（8150）、開發金乙特（2883B）、元大台灣50（0050）等；外資今日買超前十大則依序是國泰臺灣加權反1（00664R）、和碩（4938）、中信金（2891）、上曜（1316）、金像電（2368）、元大台灣50反1（00632R）、聯電、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、華邦電（2344）等。