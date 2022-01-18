油價上漲、塑化股機會來了？法人看好這幾檔

國際油價周一上漲，布蘭特原油逼近2014年以來的最高價位，台股今（18）日在權王台積電（2330）領跌下收黑，塑化股則是力守紅盤，在國際油價飆升的題材下，塑化股有沒有機會發動攻勢，法人持肯定看法，認為至少在農曆年前是安全的族群，布局首選台塑四寶等個股。

台股早盤以18,492.81點開低，一度翻紅拉升至18,575.41點，台積電開低走低，大跌21元作收，拖累大盤表現，加上美國公債18日全面下跌，美國10年期公債殖利率飆升，一度上漲7個基點至1.85%，為2020年1月以來的最高水準；2年期公債殖利率則自2020年以來首次升至1%以上，一度攀升9個基點至1.06%；30年期公債殖利率也竄升，衝擊美股科技股盤後下跌，進一步連動台股科技股的跌勢。

台股收在18,378.64點，下跌146.8點，各類股中以電子股跌勢較重，傳產股中包括水泥、塑膠、電機、橡膠、營造等類股守住紅盤作收；法人認為，在國際油價上漲下，有機會成為推升塑化股表現的重要動能。

國際油價周一小幅走高，紐約原油期貨收於每桶84美元上方，交投清淡，由於美國適逢假期，交易將於周二結算。 紐約2月西德州中級原油（WTI）合約上漲0.6%至84.3美元；3月交割布蘭特原油期貨上漲0.4%，結算價報每桶86.48美元；布蘭特原油逼近2014年以來的最高價位。

華南投顧董事長儲祥生表示，在國際油價上漲下，塑化股應該有表現機會，因為股價也整理得差不多了，但是因為台塑集團總裁王文淵對今年的看法保守，影響股價的表現，但他認為，塑化股值得留意，不過，需要等待時機來發動漲勢。

儲祥生指出，後續可能要看包括PVC、EVA的報價若能明顯上漲，將有助相關個股包括台塑、亞聚（1308）等股的表現；以亞聚來說，推估去年每股純益可超過4元，以配息2至3元來看，目前股價算合理，一旦報價上漲，股價有機會表現。

證券分析師張陳浩表示，油價上漲，對塑化股有正面的效應，以相關個股來看，首選台塑化（6505）、台塑、台化（1326）、南亞（1303）等，另外，國喬（1312）、華夏（1305）也值得關注，以塑化股目前位階來看，至少在農曆年前是安全的。

張陳浩認為，如果要抱股過年，可以留意封測股，尤其是已吸引法人進場卡位的京元電（2449）、頎邦（6147）等股，另外，MiniLED也可關注，還有低位階的權值股等；至於台積電，雖然今日大跌，但壓回反而是可以逢低布局的買點，等待再創高的機會。