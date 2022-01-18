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台積電大跌、台股下跌146.8點 三大法人賣超93.35億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

電子權值股今（18）日同步下跌，其中台積電（2330）出現獲利了結賣壓，股價收最低662元，原維持上漲的聯發科（2454）、聯電（2303）也不敵大盤跌勢，尾盤均翻綠。終場收在18,378.64點，下跌146.8點，成交量2,618.62億元；三大法人賣超93.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.64億元，投信買超10.75億元，自營商賣超（合計）35.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.78億元，自營商（避險）賣超33.67億元。

台積電今跳空開低，以678元開出，後震盪下殺至662元，跌幅3.07%，幾乎吃掉近兩天獲利。聯發科、聯電則小跌，跌幅為0.9%和0.78%。ABF載板三雄今轉強，但欣興（3037）受月線壓力影響，漲幅只有0.23%。航空股華航（2610）、長榮航（2618）跌幅逾1%，大盤指數終場收在18,378.64點，跌幅0.79%。

自營商 台積電

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