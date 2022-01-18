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台積電下殺收最低 網友兩張空單一天停利
台積電（2330）法說會釋出利多，股價一度創下688元歷史新高，但今（18）日卻向下跳空開低，盤中PTT網友PO出台積空單，表示過680元就是無腦空，666元停利，沒想到一天即達標，引起網友熱議，「太神啦 一天停利」。
PTT網友在盤中11:43分時PO上台積電空單，表示過680元即無腦空，因為台積電利多消息一直出，但股價沒有再出現跳空拉高，就是空點。網友並補充說明他上週已布局空在678元，今早再加空在682元，空點均價為680元，並設定665、666元停利。
台積電今以678元開低，盤中高點至681元，隨後賣壓湧現、買盤力道不足，股價一路震盪下殺，終場收在最低662元，下跌21元，跌幅3.07%。
PO單網友在下午1:03分在PTT表示，兩張空單已全部停利，並留下「680T空軍學長在此一遊」之語。
網友看到空單成果紛紛表示，「這個戰術俯衝轟炸厲害，炸完馬上飛走」、「菁英空軍 閃電戰術」、「太神啦 一天停利」、「大獲全勝」、「以後我們國家的F-16就交給你訓練了！」。
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