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台積電跌21元 台股挫146點收18,378點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股跌逾百點，終場下跌146點，收在18,378點，以今日低點收場，失守5日均線，成交量達2,618億元。報系資料照片
台股跌逾百點，終場下跌146點，收在18,378點，以今日低點收場，失守5日均線，成交量達2,618億元。報系資料照片

台股今（18）日呈現多空拉鋸，指數開低後早盤指數一度重返平盤之上，不過午盤過後在台積電（2330）跌勢擴大下，台股跌逾百點，終場下跌146點，收在18,378點，以今日低點收場，失守5日均線，成交量達2,618億元。

在國際股市方面，由於美股逢馬丁路德金恩紀念日休市一天，美股期貨盤呈現下跌，亞洲主要股市除陸股外，也紛紛回測盤下。

台股盤面上，近期領漲的台積電遇到獲利了結賣壓，今日下跌21元或3%，收在662點，跌破5日均線，成為壓盤重心；而權值電子股的聯電（2303）、聯發科（2454）也由紅翻黑，鴻海（2317）則收平盤。

在類股表現上，金融、ABF、被動元件等族群表現較為強勢；此外，中小型股跌勢相對較輕，櫃買指數守住5日均線支撐。

展望後市，國泰股利精選30 ETF經理人蘇鼎宇表示，展望今年，Fed最早可能3月開始升息，而過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢，尤其隨Fed升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。

台股 台積電 升息

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