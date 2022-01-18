台積電收662元、重挫21元 兩天來獲利幾乎吐光

台積電（2330）法說會後股價連漲兩天，以收盤價來看，股價上漲22元，但是今日卻是開低走低，收在662元，重挫21元，跌幅3.07%，單日市值縮水5,445.38億元，幾乎回吐兩天來的獲利，跌破5日線。

台積電去年營收及獲利雙雙創新高，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預估，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

外資昨日買超台積電19,185張，連五買，合計買超96,015張，是推升台積電股價創新高的主要動能，盤中曾寫下688元的歷史天價，今日早盤以678元開出，下跌5元，盤中高點為681元，終場收在低點662元，下跌21元，市值回落至17兆1,659億元。