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凱基期貨MultiCharts12智能交易好評不斷 優惠再延長

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

去年台股表現強勁，期貨市場也創下史上最佳成績，依期貨交易所數據顯示，去年期貨交易量達3億9220萬2371口，年增近15%，期貨市場今年成長動能預期將持續。程式交易近年來在全世界蓬勃發展，凱基期貨表示，現今的程式交易再也不是法人機構的專屬利器，一般投資人也能夠透過程式交易進行自動化的套利交易。特別是台灣目前最普及的程式交易軟體為MultiCharts，其具備語言編譯簡單、內建技術分析函數及回測功能，不但容易上手，還可幫助投資人輕鬆完成資料搜集、資料庫建置及回測檢視策略績效等功能，深受投資人喜愛。

凱基期貨領先業界推出新版本MultiCharts12，優化了許多同業仍使用的MultiCharts9所無法解決的程式漏洞，並新增強大的歷史回測演算方式，能夠輕鬆利用歷史數據資料進行分析。透過程式交易，除了能減少因情緒帶來的決策失誤，亦可以節省盯盤的時間，還能夠參與到晚間交易活絡的國外期貨商品，幫助客戶用更輕鬆的方法擴展投資版圖。

凱基期貨官網亦推出一系列免費的MultiCharts教學影片，讓投資人從零基礎迅速變身為程式交易高手，同時延長三個月軟體使用權$1,688元的優惠活動到2月底，搭配不同使用期限的優惠價，提供客戶最佳的投資體驗，幫助投資人以更實惠方式參與智能交易，落實「數位躍升」及「顧客導向」的集團策略。

凱基期貨智能交易平台MultiCharts12推出後廣受投資人好評，更加碼推出新年回饋活動，在活動期間內透過凱基MultiCharts12累積交易CME商品即可參加抽獎，將依下單口數抽出iPhone 13 pro 256G等獎項，活動詳情可逕洽凱基期貨官網活動網頁https://www.kgifutures.com.tw/content/consult31.html 或透過FB粉絲專頁「凱基樂活理財王」及LINE官方帳號「凱基樂活投資人」，了解最新活動資訊。

期貨交易 凱基

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