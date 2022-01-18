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美系外資看好運價上漲空間 重申加碼長榮、目標價294元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為長榮海運貨輪。圖／聯合報系資料照片
圖為長榮海運貨輪。圖／聯合報系資料照片

全球貨櫃業者去年營運表現亮眼，美系外資持續看好今年貨櫃的投資契機，預期運價仍有進一步的上漲空間，同步調高中遠海控(A股、H股)及長榮（2603）目標價；美系外資重申長榮加碼評等，目標價由245元調高至294元。

美系外資認為，去年下半年市場的悲觀情緒似乎過頭了，造成貨櫃股的股價估值下跌，衝擊股價表現，但今年的供需上，物流的僵局仍將持續，另外，市場消費趨勢及庫存補貨將支持需求維持上升週期，因此今年繼續看到積極的投資契機。

美系外資表示，今年運價前景仍有進一步上漲的空間，調高貨櫃2021～2023年稅後淨營業利潤(NPAT)，平均調高50%；美系外資調高中遠海控(A股、H股)及長榮目標價，其中，長榮目標價由245元調高至294元，評等維持加碼。

貨櫃三雄今（18）日盤中股價翻紅，長榮以125.5元開低，一度翻紅拉升至129元；陽明（2609）也開低翻紅，萬海（2615）則是以平盤166元開出，盤中一度拉升至169元。

長榮 外資

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