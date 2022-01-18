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美食-KY百元關卡保衛戰 盤中股價觸底反彈近5%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
美食-KY今日盤中出現低接買盤，推升盤中股價來到109元，漲幅近5%，上演反彈秀。圖為旗下85度C。報系資料照
美食-KY今日盤中出現低接買盤，推升盤中股價來到109元，漲幅近5%，上演反彈秀。圖為旗下85度C。報系資料照

美食-KY（2723）因中國大陸、美國兩大市場近來受omicron威脅，造成股價直直落，昨（17）日盤中來到103.5元，已是一年多來低點，股價面臨百元關卡保衛戰。不過，今（18）日盤中出現低接買盤，推升盤中股價來到109元，漲幅近5%，上演反彈秀。

美食-KY表示，兩大主要市場大陸、美國這個冬天並不平靜，Covid確診人數頻創新高，阻礙餐飲行業復甦，但仍看好2022年，將發揮外帶為主以及連鎖品牌的優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，持續搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

在美國市場方面，受到傳播力更強的Omicron變種病毒影響，Covid確診人數持續攀升，單日甚至突破百萬，全國餐飲行業內用人數應聲下滑；美西更受到暴雪侵襲，多地交通受阻，影響民眾生活。

不過，美食-KY表示，去年12月的門市日均來客數較前月份不減反增，帶動日均營業額成長，且明顯優於疫情前2019年同期的表現。儘管Omicron的後續影響仍不可輕忽，但觀察疫情期間門市穩健的營收表現，對美國銷售成長的態勢仍樂觀。

至於大陸市場，入冬以來，Covid疫情多點發生，本土病例去年12月間來到近兩年新高，當地病毒清零政策持續升級，對人員流動與消費場域嚴加管控，民生消費受到疫情干擾。不過，85ºC推出創意切片蛋糕組合，搭配期間限定的行銷活動，帶動來客數及客單價雙雙較前月份上升。公司表示，儘管仍然低於去年同期水準，但年衰退幅度已逐漸收窄，持續看好在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次。

疫情 美國 餐飲

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