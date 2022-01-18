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今年上市櫃新掛牌上看60家 聚焦三題材

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
勤業眾信聯合井師事務所今日舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，預估今年全年上市櫃新掛牌家數上看60家，又以綠能、自動車、半導體等三大題材將較為突出。圖為自駕車示意圖。路透
勤業眾信聯合井師事務所今日舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，預估今年全年上市櫃新掛牌家數上看60家，又以綠能、自動車、半導體等三大題材將較為突出。圖為自駕車示意圖。路透

勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，回顧去年興櫃、審查通過待掛牌，以及今年第1季擬送件家數，預估今年全年上市櫃新掛牌家數，可以上看60家，其中又以綠能、自動車、半導體等三大題材將較為突出。

勤業眾信審計部營運長李東峰指出，回顧整個2021年，上市櫃新掛牌家數共28家（不含櫃轉市），募資金額達321億元，創過去六年新高；而興櫃家數75家，更是近七年來最佳表現。

李東峰指出，去年最大募資股來自高科技產業的力積電（6770），共募得約76.9億元，占上市櫃募資總額約四分之一比重；第二大募資股則由工業產業的AES-KY（6781）募得47.8億元，這二家就占去年募資總額四成。

李東峰表示，去年台灣資本市場新掛牌28家當中，勤業眾信所輔導的企業就有14家，市占率為五成；展望今年，預估在疫情、整體經濟如果沒有重大變化的情況下，可以樂觀預估新掛牌家數將較今年倍數成長，上看60家。

勤業眾信上市櫃負責人黃堯麟指出，去年企業掛牌興櫃家數，為2015年來最佳表現，近半數來自高科技產業，這個能量將會反映到今年上市櫃新掛牌家數上。

黃堯麟表示，光是目前勤業眾信正在輔導上市櫃的案件，家數便達30家，預期明年新掛牌企業中，會以綠能、自動車、半導體等三大題材將較為突出，皆為台灣早已領先全球布局的產業領域。

勤業眾信總裁柯志賢指出，在大局勢上，台商仍面臨美中貿易戰，以及RCEP、CPTPP等區域經濟議題，將帶來供應鏈移轉；未來在永續意識抬頭之下，ESG、數位轉型驅動的資安議題，已成為資本市場投資人關注之焦點，企業應同步將資安防護等機制建置完善，以維護企業營運成長之目標。

募資 興櫃 資本市場

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