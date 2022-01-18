台積電漲多翻黑 法人：可分批布局這些族群

昨（17）日美股休市，今（18）日亞股普遍呈現平盤格局，而台股之中，相對強勢的台積電（2330）於今日出現獲利了結賣壓，盤面維持健康產業輪動，法人表示，投資人可分批布局電子及半導體族群，或是金融、鋼鐵、塑化類股。

今台積電呈現漲多後休息，資金流向其他產業，使其他產業維持正向表現，不過將近封關，台股成交量轉為低迷，國泰證券證期處經理蔡明翰表示，此為過往封關前的正常水準，投資人可樂觀看待。蔡明翰同時提醒投資人，今日雖有產業輪動，但類股的續航力不強，建議投資人可以選擇類股中的強勢股進行投資。

日本村田製作所旗下「福井村田製作所」爆發員工群聚感染，即日起停工，對台股被動元件族群產生正向激勵，不過蔡明翰認為，現為產業淡季，電子中游股價不高，導致市場介入意願不大，且疫情導致的停工影響較為短暫，待防疫落實、工廠恢復生產後，題材導致的波段性轉強就會消失，若投資人想投入此族群，可等農曆年後迎來旺季較有機會進行補漲。