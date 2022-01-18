外資同步買超晶圓代工 台積電法說後早盤股價首跌

台積電（2330）法說會後股價急漲，外資則是連五買，聯電（2303）持續遭投信賣超，但外資昨日轉為買超，且高居單日買超個股之冠，兩家公司今（18）日開盤不同調，台積電在法說會後首度開低，盤中跌幅1.17%，聯電早盤則是開高。

台積電去年營收及獲利雙雙創新高，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預估，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

台積電法說會報佳音，推升股價再創歷史新高，外資買超19,185張，居單日買超個股第二大，外資連五買，合計買超96,015張，投信買超15張，自營商賣超318張，合計買超18,883張。

聯電近期則是持續遭到法人賣超，尤以投信連信賣超壓力更加沈重，外資昨日則是轉為買超45,418張，居買超個股之冠，但投信賣超2,329張，自營商買超4,483張，合計三大法人買超47,572張，今日以64.5元上漲開出，可惜盤中翻黑小跌。

台積電早盤以678元開出，下跌5元，一度下滑至674元，中止連六漲，也是法說會後首度走跌，未再續創歷史新高。