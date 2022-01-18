台股開盤下跌32點 台積電跌5元

台股今(18)日開盤下跌32.63點，開盤指數18,492.81點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價678元。

群益投顧說，集中市場延續既有偏多格局，OTC指數收復3日線暫未翻多，先以跌深反彈視之。集中與OTC短線技術面不同調，成交動能受限之下，預期走勢仍震盪。操作以短線技術面偏多或翻多標的為主，參考短期均線變化順勢操作因應。

周一(17日)美股因馬丁路德紀念日休市一天。

統一期貨說，台積電周一收盤股價創歷史新高紀錄，拉動加權指數上漲122.11點，終場收在18,525.44點，漲幅0.66%。三大類股漲跌互見，電子上漲1.5%，傳產與金融分別下跌0.65%與0.94%。次族群部分，台積電跳空收盤創高，半導體類股最為強勢。

外資周一現貨買超64.6億，期貨淨空單增加160口至25,634口，十大交易人與特定法人合計買進663口。週選支撐與壓力區落在18,300至19,000點，P/C Ratio升至1.11，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計買超62.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超64.6億元，投信買超4.8億元，自營商（自行買賣）買超5億元，自營商（避險）賣超11.9億元。