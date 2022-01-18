滙豐台股目標價19,750 喊買這些個股

滙豐證券看好台股，將2022年加權指數目標價由19,080點上調至19,750點，投資題材上建議聚焦在高殖利率、缺貨題材、國內經濟復甦、新消費趨勢等四大題材，個股除了看好台積電，也喊買聯電、穩懋、儒鴻、巨大、亞泥、亞德客、長榮、台灣大。

散戶為台股近年行情推升動力之一，滙豐預期今年散戶動能居高不墜，並篩選出高殖利率、缺貨商機、國內經濟復甦、新消費趨勢等四大主題推薦給投資人。

滙豐進一步分析，低市場利率和高通膨使台股高殖利率特性尤為出眾，其次，晶片、貨櫃短缺情況延續，將能推升相關產品價格，再來，隨疫苗施打率提升及政府政策刺激下，使國內市場經濟持續復甦，最後，疫後時代催生健康意識，相關商機將持續成長。

個股選擇上，滙豐除了看好台積電外，另喊買聯電、穩懋、儒鴻、巨大、亞泥、亞德客、長榮、台灣大等。

另可留意的是，主要國家貨幣政策緊縮，滙豐預期，台央行也將啟動升息循環，最快於第2季升息，於第3季升息第二次，使利率在2022年底時由1.125%升至1.375%。

滙豐將台股目標指數由19,080點上調至19,750點，樂觀看待，而除了滙豐，高盛、瑞銀等同樣看好今年台股可持續表現。高盛認為台股評價於亞太地區中偏低，預期行情觸及21,000點可期，而瑞銀則估台股18,530點。

相較保守的外資券商則有摩根士丹利、花旗、里昂等。摩根士丹利指出台股除了面臨獲利高基期影響外，也會受資金動能下降，預估台股點位為16,000點；花旗與里昂也皆估台股目標點位落在16,000點。