台積電股價再創新高 台股漲122點收18,525點

台股今（17）日收盤上漲122.11點，收盤指數18,525.44點，成交量2,596.95億元。台積電（2330）收盤上漲11元，收盤價683元，盤中最高曾達688元再創新高價。

台股今日在台積電再創新高價的帶領下，指數維持在平盤之上，電子股占大盤比重約67%，電子股的半導體、電子零件及電子通路表現佳；因為疫情仍趨緊張，櫃買生技指數走高，類股漲幅2.66%，高端（6547）亮燈漲停，基亞（3176）、晟德（4123）、中天（4128）、智擎（4162）、合一（4743）、雙美（4728）、泰博（4736）、藥華藥（6446）、益安（6499）、台康生技（6589）漲幅較大。

盤中成交金額大且上漲個股有：聯電（2303）、創惟（6104）、聯發科（2454）、金像電（2368）、富采、南電（8046）、元太（8069）及京鼎（3413）等股，盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：大立光（3008）、環球晶（6488）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、力旺（3529）、長榮（2603）及東森（2614）等股。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，投資人可能會擔心指數強勢，但量能縮減的問題，因為將近封關，自然人資金逐漸收回，這樣的情況是很正常。台股封關前有機會再創新高，其他產業也有機會為台股撐盤，當半導體與電子類股漲多休息後，金融股及鋼鐵類股等原物料族群將是較好的投資標的，呼籲投資人可在本周進行多方布局。