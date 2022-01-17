中小型股跌翻了賣不賣？法人看好這些族群

台股再往上衝，企圖再戰歷史新高，今（17）日主要是由台積電（2330）上漲推升大盤指數，近期相對較弱的櫃買市場也出現反彈，到底近期殺聲震天的中小型股，要不要賣？或是進場搶反彈？該布局那些族群？法人看法略有不同，有人認為，不要賣，怕會砍在阿呆點，同時建議可逢低布局跌的最深的族群，另外也看好封測及Mini LED股，但也有法人表示，過年前應汰換弱勢的中小型股。

台股今日開高，一度拉升至18,535.42點，再往今年開紅盤以來的高點邁進，主要是由台積電大漲所帶動，台積電法說會後股價急漲，早盤以685元開高，再寫下歷史新高，盤中一度拉升至688元，台積電大漲，帶動集中市場的漲勢，在櫃買市場部分，今年開紅盤以來走跌，櫃買指數跌破季線，今日也同步反彈。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股指數由台積電上漲推升，櫃買市場的表現相對弱，今日也出現反彈，從盤面表現來看，主要是由權值股拉抬，推升指數，大盤上漲，從下跌及上漲家數大致上均分的情況來看，預期台股將呈現高檔震盪的格局。

簡伯儀認為，櫃買市場跌破季線後出現跌深反彈，但在農曆年前若無法站上季線，建議賣出弱勢的中小型股；不過，他看好原物料股包括鋼鐵、造紙等，可望因通膨受惠，加上基期低，可以考慮抱股過年。

證券分析師張陳浩表示，中小型股賣不賣？答案是這個價位不賣，因為很多都跌到季線，如果先前跌下來的沒有賣，這時候有可能賣在阿呆點，他認為，櫃買中心以中小型電子股居多，在出現跌深反彈時，可以逢低找跌最深的族群布局，搶反彈，首選這一波跌最深的元宇宙概念股。

張陳浩強調，在中小型股反彈過後則要減碼，回頭布局低位階的權值股，也就是說，短線的操作模式是，櫃中買心壓回買，反彈後賣，再反手布局封測、低位階權值股等。

台積電法說會後大漲，張陳浩表示不建議追高，但可留意相關的封測股，如果台積電的未來很好，封測沒理由不好，投信近日來也在買進包括京元電（2449）、頎邦（6147）等封測股，另外還看好一個族群，就是MiniLED，包括富采、旺矽（6223）、台表科（6278）等都可以留意。