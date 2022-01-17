快訊

海底兩萬哩的突襲：東加火山大爆發的「全太平洋衝擊」

獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

中小型股跌翻了賣不賣？法人看好這些族群

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今天盤中仍一度勁揚132點，最高至18535.42點。（本報系資料庫）
台股今天盤中仍一度勁揚132點，最高至18535.42點。（本報系資料庫）

台股再往上衝，企圖再戰歷史新高，今（17）日主要是由台積電（2330）上漲推升大盤指數，近期相對較弱的櫃買市場也出現反彈，到底近期殺聲震天的中小型股，要不要賣？或是進場搶反彈？該布局那些族群？法人看法略有不同，有人認為，不要賣，怕會砍在阿呆點，同時建議可逢低布局跌的最深的族群，另外也看好封測及Mini LED股，但也有法人表示，過年前應汰換弱勢的中小型股。

台股今日開高，一度拉升至18,535.42點，再往今年開紅盤以來的高點邁進，主要是由台積電大漲所帶動，台積電法說會後股價急漲，早盤以685元開高，再寫下歷史新高，盤中一度拉升至688元，台積電大漲，帶動集中市場的漲勢，在櫃買市場部分，今年開紅盤以來走跌，櫃買指數跌破季線，今日也同步反彈。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股指數由台積電上漲推升，櫃買市場的表現相對弱，今日也出現反彈，從盤面表現來看，主要是由權值股拉抬，推升指數，大盤上漲，從下跌及上漲家數大致上均分的情況來看，預期台股將呈現高檔震盪的格局。

簡伯儀認為，櫃買市場跌破季線後出現跌深反彈，但在農曆年前若無法站上季線，建議賣出弱勢的中小型股；不過，他看好原物料股包括鋼鐵、造紙等，可望因通膨受惠，加上基期低，可以考慮抱股過年。

證券分析師張陳浩表示，中小型股賣不賣？答案是這個價位不賣，因為很多都跌到季線，如果先前跌下來的沒有賣，這時候有可能賣在阿呆點，他認為，櫃買中心以中小型電子股居多，在出現跌深反彈時，可以逢低找跌最深的族群布局，搶反彈，首選這一波跌最深的元宇宙概念股。

張陳浩強調，在中小型股反彈過後則要減碼，回頭布局低位階的權值股，也就是說，短線的操作模式是，櫃中買心壓回買，反彈後賣，再反手布局封測、低位階權值股等。

台積電法說會後大漲，張陳浩表示不建議追高，但可留意相關的封測股，如果台積電的未來很好，封測沒理由不好，投信近日來也在買進包括京元電（2449）、頎邦（6147）等封測股，另外還看好一個族群，就是MiniLED，包括富采、旺矽（6223）、台表科（6278）等都可以留意。

台積電 封測股 櫃買中心

延伸閱讀

台積電，你的福氣在後頭！彭博為什麼不看好三星和英特爾

台積電688元新天價 台股盤中漲132點站上18500點

台指期開盤上漲57點 台積電期貨漲5元

台股基本面有撐 但須關注兩變數

相關新聞

巴菲特手握「這檔」股票 獲利千億美元 謝金河：價值投資恐成今年的主題曲

華爾街兩個最具知名度的股神，一個是九旬老翁巴菲特，一個是新崛起的女股神ARK的操盤手Cathie Wood，今年操作績效出現完全不一樣的變化，巴菲特手上的蘋果股價不斷上漲，市值一度逾三兆美元...

亞系外資看好台股四題材 點名買進台積電、聯電等9檔

台股持續往歷史高點挺進，亞系外資看好台股今年四大題材，重申加碼評等，今年目標指數更調高至19,750點，點名買進台積電（...

台積電股價700元近了？法人三個字回應

台積電（2330）法說會報佳音，因為說的太好了，股價連兩天急漲，今（17）日再寫下歷史天價紀錄，到底台積電能不能站上70...

中小型股跌翻了賣不賣？法人看好這些族群

台股再往上衝，企圖再戰歷史新高，今（17）日主要是由台積電（2330）上漲推升大盤指數，近期相對較弱的櫃買市場也出現反彈...

海運股倒頭栽 是不是沒戲了？

貨櫃航運三雄上周五（14）日反彈，但今（17）日開低走低，長榮（2603）盤中跌至127.5元，跌幅3.4%；陽明（26...

半導體、電子股盤中走揚 法人：兩族群仍有輪動機會

今（17）日台股開盤自18,512.15點揚升，盤中曾達18,535.42點，重新站回五日線。法人表示，受上周美國科技類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。