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伺服器新品加持 PCB供應商金像電、博智盤中股價漲逾9%
受益於伺服器市場新品推陳出新，相關伺服器PCB供應商股價今（17）日同步走強，老牌伺服器PCB供應大廠金像電（2368）以及中小型PCB廠博智（8155）今日股價同步漲逾9%，相關CCL供應商聯茂（6213）、銅箔材料商金居（8358）盤中同步漲逾1%。
依據研究機構數據顯示，金像電為全球伺服器用板最大供應商，市占約25%。博智來自伺服器應用營收占比約七成，二者皆受益於伺服器市場應用需求提升。
近期伺服器市場消息不斷，除了AMD取得的台積電（2330）7奈米製程產能大增奧援，採用台積電5奈米製程的Genoa新平台也將在今年推向市場。英特爾也傳出拉高Ice Lake 產量目標今年內產能提升五成，業界估計，相關伺服器應用出貨大增將順勢帶動伺服板、材料等整體供應同步水漲船高。
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