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台積電股價700元近了？法人三個字回應

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）法說會報佳音，因為說的太好了，股價連兩天急漲，今（17）日再寫下歷史天價紀錄，到底台積電能不能站上700元？美聯社
台積電（2330）法說會報佳音，因為說的太好了，股價連兩天急漲，今（17）日再寫下歷史天價紀錄，到底台積電能不能站上700元？美聯社

台積電（2330）法說會報佳音，因為說的太好了，股價連兩天急漲，今（17）日再寫下歷史天價紀錄，到底台積電能不能站上700元？法人認為，「有機會」上看750元，但可能得等到農曆年後，也有法人表示，只要台股大盤指數守在萬八之上，台積電股價「有機會」再向上，不用先預設立場。

台積電去年營收及獲利雙雙創新高，去年第4季稅後純益1,662.3億元，每股純益6.41元，創新高，去年全年稅後純益5,965億元，每股純益23.01元，創下新高紀錄。

台積電預期，今年第1季營收美元計價營收166~172億美元，換算季增5.5~9.3%，均標為季增7.4%；首季毛利率53~55%，季增0.3個百分點以上；營益率42~44%，季增0.3個百分點以上。

台積電預估今年美元營收將再創高，年增24~29%，台積電預期，未來幾年美元營收年複合成長率將成長15~20%，毛利率將達53%及以上，全年資本支出400~440億美元，將首度突破新台幣1兆元。

台積電法說會釋出好消息，推升股東會後股價上漲，今日再跳空以685元開出，一度上漲至688元，再創下歷史新高價，市值達17兆8,401億元，台積電急漲，不僅突破近一年前的679元紀錄，同時還有再往上攻的企圖，到底台積電能不能站上700元？法人的看法樂觀，多認為「有機會」再創高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，外資紛紛調高台積電目標價，只要台股指數守在萬八之上，台積電就有機會再上漲，對於股價高點，目前不用預設立場。

證券分析師張陳浩表示，兩天急漲，主要是反應法說會利多，台積電在法說會上「講太好了」，預估未來幾年的年複合成長率比市場的預期好上許多，推升股價大漲，因股價急漲後乖離大，不建議追高，可以等有拉回再買，他預估，農曆年後台積電仍有高點可期，股價上看750元。

台積電 營收

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