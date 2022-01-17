海運股倒頭栽 是不是沒戲了？

貨櫃航運三雄上周五（14）日反彈，但今（17）日開低走低，長榮（2603）盤中跌至127.5元，跌幅3.4%；陽明（2609）下跌至105元，跌幅2.32%；萬海（2615）跌至167.5元，跌幅3.45%。航運跌勢不止，為什麼會這樣？該怎麼操作？

貨櫃航運股去年營收表現佳，例如長榮海運去年12月營收寫下歷史次高，衝上522.25億元，年增112.4%，但卻利多不漲，反而跌跌不休。上海航交所14日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），上周回檔修正，指數小跌0.3%，來到5,094.36點，終結連9周上漲與連6周創新高走勢，使貨櫃三雄跌勢更深。

國泰證期顧問處協理簡伯儀建議投資人，由於過年是航運淡季，年前股價應會下跌，先不用急著去接。證券分析師張陳浩表示，目前貨櫃股沒有反彈的跡象，建議先觀望再視今年股東會前有沒有高殖利率行情。

有法人認為，航運股不會漲的原因，是因為大部分法人不敢投資。因為航運股是目前台灣上市櫃類股裡面，唯一2023年EPS無法估計的族群，「貨櫃股的EPS完全不具可預測性，長榮海2022年賺50元，但是2023年賺多少呢？」沒有法人會去投資一個產業變動這麼大，且EPS完全看不清楚的產業。

但是該法人樂觀認為，預期其他法人2022年會再看錯貨櫃航運的EPS，目前市場上平均只預估貨櫃航運EPS賺35~40元，實際上恐會再乘上1.5-2倍才會是2022年獲利，且2023年的EPS不見得會比2022低多少。

法人表示，以後倉位就像土地及房價，不可能回到以前那麼便宜。而且電子商務市場還會成長10倍，所有東西9成都需要海運來運送，海運市場還有很大的想像空間。