半導體、電子股盤中走揚 法人：兩族群仍有輪動機會

今（17）日台股開盤自18,512.15點揚升，盤中曾達18,535.42點，重新站回五日線。法人表示，受上周美國科技類股跌多補漲影響，台積電（2330）今日領頭半導體與電子族群成為盤中強勢股，但台股年前仍有機會進行產業輪動，投資人可分散布局金融股及原物料族群。

隨著疫情及美國聯準會的利空消息淡化，台股經上周震盪後逐漸回穩，受美股影響，台積電ADR創下新高，同時為台股表現帶來佳績。國泰證券證期處經理蔡明翰表示，投資人可能會擔心指數強勢，但量能縮減的問題，因為將近封關，自然人資金逐漸收回，這樣的情況是很正常的。

蔡明翰認為，台股封關前有機會再創新高，其他產業也有機會為台股撐盤，當半導體與電子類股漲多休息後，金融股及鋼鐵類股等原物料族群將是較好的投資標的，呼籲投資人可在本周進行多方布局。