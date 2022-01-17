台股開盤上漲108點 台積電開685元再寫新高

台股今(17)日開盤上漲108.82點，開盤指數18,512.15點；台積電（2330）開盤上漲13元，開盤價685元再創新高。

群益投顧說，高基期、中小型股持續反應農曆年前的結帳賣壓，不過，有些個股有初步止穩跡象，不排除本周可望出現壓寶年後行情的買盤。留意金融指數是否有漲不動、呈現高檔整理現象，資金將有機會回流跌深至中小型股。

群益投顧說，短線可留意法人進場低檔有支撐的個股，但仍須等待櫃買指數確認止跌訊號浮現~重返季線，再積極搶反彈。

上周五（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌201.81點、跌幅0.56%，那斯達克指數上漲0.59%，標準500指數上漲0.08%，費半指數上漲2.33%。

第一金投顧表示，自去年12月FOMC會議以來有9位官員支持3月升息、8位官員明確表示支持今年縮表，今年握有投票權的9位官員當中有6位官員支持3月升息、5位官員明確表示支持今年縮表。

統一期貨說，外資上周五現貨買超152.8億，期貨淨空單減少223口至25,474口，十大交易人與特定法人合計買進3,600口。週選支撐與壓力區落在18,000至19,000點，P/CRatio降至0.98，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計買超105.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超152.7億元，投信買超28.3億元，自營商（自行買賣）賣超48.7億元，自營商（避險）賣超26.9億元。