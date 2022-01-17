台股震盪加大 聯邦投信：升息受惠概念族群看旺

近期台股內有疫情干擾，外有市場升息預期影響，大盤目前類股輪動相當快速。聯邦投信表示，金融股將會是升息議題的受惠概念族群；電子股的晶圓代工、5G、高速運算及伺服器等長線趨勢看好的族群，也可望受益於終端需求強勁；傳產類股可關注鋼鐵、塑化及航運等族群，在各項國際報價的走高激勵下，帶動趨勢股表現。

變種病毒Omicron疫情延燒，台股投資人心慌慌，上周五(14日)加權指數震盪走跌，終場以18,403.33點作收，下跌33.60點，成交量3,325億元，單周漲幅達1.29%，周線型態仍維持驚驚漲格局。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，台股近期持續被變種疫情及美國升息聲浪所干擾，其中在升息因子方面，由於美國去年底FOMC會議紀要顯示，最快可能於今年3月升息，且升息後也可能啟動縮表作業，鷹派政策引發估值修正，使得權值科技類股及中小型個股普遍承壓。

林建良分析，美國聯準會會議記錄表明將加速貨幣政策正常化時程，考量到當前高通膨壓力、就業市場接近充分就業狀態，Fed提前升息的可能性愈趨升高，且有較高機率會接續討論縮表時程，刺激現階段的短期美債名目利率與實質利率明顯走升，類股走勢也呈現分化，成長股短期內出現回檔。

不過，儘管股市波動程度加大，投資人操作難度升高，經理人仍樂觀看待後市。林建良指出，即使2022年下半年宣布縮表，依合理時程來看，最快也要到2023年下半年美國央行資產負債表規模才會正式減少，預期今年度資金流動性依然維持寬鬆，配合企業獲利及經濟復甦持續，股市仍可逢低布局。