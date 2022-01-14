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國泰證：投資人多元布局海內外 小額累積一桶夢想金

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

農曆虎年即將報到，國泰證券建議投資人在年終獎金或紅包入袋後，可透過「定期定額買台股」與「定期定股布局美股」進行海內外長期投資，從小額累積未來夢想基金，投資人只需要在經券商評估過的相關範圍裡挑選出符合自己投資屬性的標的，提早進行資產配置規劃。

根據證交所統計，全市場台股定期定額投資人參與度逐年上升，國泰證券表示，小資族投資正在快速成長，國泰證券聆聽投資者的需求，不斷思考如何透過「碎片化」設計，讓小額投資人也能輕鬆參與台股與海外市場，其中「台股定期定額」就是較佳的一種方式。

國泰證券台股定期定額扣款金額連年攀升，累計2021年台股定期定額扣款金額近150億元，年增率逾180%，市占率近四成。

根據國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的分別是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及台積電（2330），從目前扣款人數與金額頻創高之際，顯見定期定額的客戶族群持續在擴大，投資人開始提早為自己的財富規劃。

國泰證券台股定期定額服務扣款的標的達165檔，分別為84檔個股及81檔ETF，個股主要涵蓋台股前50大市值的大型藍籌股以及MSCI成份股，ETF的投資範疇更廣，舉凡跟蹤指數的指數型ETF、債券型、海外特別股、特定產業ETF，以及目前全球討論度高的企業永續概念的ETF等，每個月只要投資1,000元就可開始累積夢想基金，長期布局並參與台股，享受長期成長的果實。

此外，在台股1月27日到2月6日共11天休市期間，仍可以多加利用美股來進行投資布局，其中，國泰證券推出的「美股定期定股」服務，只要1股起，就能當上美國指標企業的股東；國泰證券目前提供一共達126檔美股標的，分別是60檔美股、60檔美國ETF及6檔美國特別股，包括蘋果、亞馬遜、波克夏、臉書及特斯拉等。

台股 國泰

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