2022存股攻略》新手要怎麼存金融股才不會越存越沒錢？整理5大篩選指標讓你不走冤枉路

近年「存股」成為國民運動，在台灣金融股一直是股民存股首選標的，不但股息殖利率高、股價波動也相對比科技股小，因為在台灣金融業目前算是相對不容易倒閉的產業，所以可以說是風險性相對低的投資選擇。

根據集保結算所大數據分析，現在20到29歲年輕股民最愛存的是金融股，2021年全年15檔金控股股民人數大增近45萬人，達567.8萬人。如果你也是想要走長期存股穩健的投資新手，金融股算是不錯的選擇。

資料來源：公開資訊觀測站

以下是小編為投資新手整理在購買金融股前的五大密招：

1.挑選不會倒的金融投控公司

要追求更穩定報酬的話，「官股」金控就比「民營股」金控還要來得安全，官股金融股背後都有「財政部」做後盾，相對倒閉的風險較小。

若以穩定性來說，「金融投控公司」這種金融股穩定性會較好，因為收入來源更多元化、不容易受到單一業務影響。

還有大金控底下的銀行也會相對安全，所以如果你是非常保守的存股族，建議可優先挑選「4大金控官股」兆豐金、第一金、合庫金、華南金作為保守投資標的。

聯合報資料照片。

2.公司賺錢能力(EPS)

投資股票當然是挑「有賺錢的公司」，最簡單的方法就是去看他們的「 EPS 」。

根據公開資訊觀測站整理出2021年度15家金控股EPS排名，15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，大賺5806億元創下歷史新高，年增高達53%。

可發現去年賺錢能力(EPS)有明顯上升的就是國泰金和富邦金，這驗證到「民營金控股」的賺錢效率確實也比「官股金控股」還要高。

3.ROE(股東權益報酬率)介於10%-12%

股東權益報酬率(ROE)是一種衡量公司經營效率的財務指標，很多基本面投資人在分析公司是否值得投資時都會使用ROE，此指標檢視一家公司的獲利能力、營運績效，例如一家公司擁有1千億資產，一年能賺100億元，ROE即為10%。

ROE(Return On Equity)的中文有幾種不同的稱呼，股本回報率、股權收益率、股本收益率、股東權益報酬率，在台灣我們都統稱股東權益報酬率。ROE代表公司運用自有資本的賺錢效率，ROE越高代表公司為股東賺回的獲利越高。

簡單公式：股東權益報酬率(ROE)=稅後盈餘/股東權益

ROE 數字在哪裡可以查詢?

ROE不用自己計算，首先連上證交所的「公開資訊觀測站」輸入股票代號，再到「彙總報表」裡頭，1. 找到「財務分析資料查詢彙總表」；2. 點選需要查詢「上市」、「上櫃」、「興櫃」、還是「公司發行公司」；3. 按下「查詢」，即可看到年度ROE數字。

4.配息曲線持平或成長

挑選金融股的存股標的時，有一個很大的重點就是你挑選的標的「一定要非常穩定的在發股息」，而且「不只要穩定發股息、而且要每年越發越多的標的」。金融業每年會發放「現金股利」，發放金額應至少持平，或每隔幾年一直有再成長的，這才是最佳的配息曲線。

5.股息殖利率大於4.5%

除了上面一點講的股息要穩定發放、越發越多之外，就是你要挑選長期股息殖利率必須要大於4.5%以上的股票。

由於金融股與其他產業不同，是每個月公布獲利，加上股利發放穩定，因此可用去年配息作為預估，若殖利率低於4.5%代表此時價格過於昂貴，投資人可選擇等待便宜價，或是挑選其他標的。

通常我們會挑選長期股息殖利率大於4.5%以上的公司，當然這個篩選條件放在金融股來說並不嚴格，基本上大部分的金融股都會符合這個條件，當然也有一些例外。

什麼是股息殖利率？

一般提到股票的殖利率，指的都是股票的現金殖利率。其意義是計算報酬率，就像存款有利息一樣，把股票當成存款，把每年配發的現金股利當作利息，計算報酬率。簡單來說就是：股息殖利率 = 股息 ÷ 買入股價，在配發相同股息的情況下，股價買得越便宜越划算，就很像銀行給你的利息%數比較高的意思。

以上是幫助投資人篩選出適合存股的金融股標的5大項指標，新手在存股前可綜合參考以上「這5個秘招」才不會越存越沒錢，白走冤枉路。