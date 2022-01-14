台股下跌33.6點 三大法人買超104.03億
受台積電（2330）法說激勵，台積電ADR昨（13）日大漲逾5%，在台積電以673元開高下，台股今（14）日開高，但隨後指數一路下挫，盤中於下跌100點左右震盪，終場收在18,403.33點，下跌33.6點，成交量3,316.95億元；三大法人買超104.03億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超152.78億元，投信買超26.93億元，自營商賣超（合計）75.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.93億元，自營商（避險）賣超48.75億元。
今台股下跌公司高達1,365家，不過權王台積電多頭走勢續強，盤中雖一度回落至661元，但終場收672元，漲幅1.66%，逼近歷史最高價679元。大立光（3008）則因法說公布利空消息，開盤跳空下殺，股價重挫跌停下探2,140元，大跌235元。貨櫃三雄跌深反彈，長榮（2603）漲幅逾4%，陽明（2609）、萬海（2615）也有超過2%的漲勢，表現相對強勢。大盤指數終場收在18,403.33點，跌幅0.18%。
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