台積電撐盤 台股下跌33點收18,403點

台股今(14)日收盤下跌33.6點，收盤指數18,403.33點，成交量3,316.95億元。台積電（2330）收盤上漲11元，收盤價672元。

因美國聯準會官員談話趨向鷹派者增加，造成美股昨日收跌，也使日韓股市今日下跌較重，日股跌幅曾接近2%，韓股跌幅約1.3%；台股的台積電也由大漲12元向平盤靠攏，拉低台股早盤走升氣勢。

台股早盤在台積電開盤上漲12元拉抬下，大盤指數曾攻高到18,509點，但隨著賣壓釋出及其他類股未能轉為多頭指標，大日韓股市又走勢疲軟，引發一波波賣壓，大盤指數在9點58分下跌超過200點，下探到18,213.44點。

今日成交金額大且上漲者有：長榮（2603）、智原（3035）、陽明（2609）、國泰金（2882）、開發金（2883）、萬海（2615）、元太（8069）及華航（2610），成交金額大卻股價疲軟者有聯發科（2454）、新光金（2888）、宏達電（2498）、鴻海（2317）、宅配通（2642）及矽力-KY（6415）。