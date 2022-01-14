台股開高走低 法人：通膨壓力能否下降影響補漲走勢

今（14）日，台股受美國科技類股轉弱影響，半導體、電子類股於盤中走跌，法人認為，這種健康的產業輪動狀態仍會持續，也預期在升息、縮表壓力消化後，是資金投入較好的時機。

昨（13）日美國聯準會官員持續放話，因高通膨關係，縮表將持續加速，消息放出後，美股重挫進而影響台股今日走勢，指數也出現恐慌下殺，大盤指數短線跌破五日線，但整體量能呈現擴增。國泰證券證期處經理蔡明翰認為，只要利空情況淡化，指數將不受技術面影響，有機會走揚。

台積電（2330）法說會顯示市場有所期望，但無法持續反映利多，影響今日台股加權指數開高後走低，目前市場仍持續關注美聯會走向。前天美聯會公布的消費者物價指數年增率為7%，生產者物價指數年增率為9%，但月增率皆呈現下滑，美國總統拜登表示月增率趨緩顯示通膨達到高點，若能延續則會降低市場壓力。蔡明翰說，通膨壓力下降，美股與台股皆有機會補漲。