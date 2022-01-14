快訊

整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR大漲該買嗎？ 網友：去年才演過 直接套一年

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台積電ADR周四大漲5.3%，創歷史新高，不受美國科技股大跌影響。（路透）
台積電ADR周四大漲5.3%，創歷史新高，不受美國科技股大跌影響。（路透）

台積電（2330）昨（13）日法說調高營收和毛利率的成長預測，台積電ADR周四大漲5.3%，創歷史新高，不受美國科技股大跌影響。今（14）日凌晨關心台積電ADR的網友提問，「明天台積漲停機率多高？」

台積電ADR漲到歷史新高139美元，換算成台北交易股價相當於768.66元，較台北交易溢價高達16.3%。 PTT網友問，台積電ADR既然這麼強，明天台積電有沒有機會漲停？網友反應兩極，看壞的說「一定是開高走低」、「去年才演過 直接套一年」、「利多出盡，外資大賣」；看好的則認為「已經預感明天持股跌停，看著gg一柱擎天了」、「我大gg目前世界最強，逆風的都準備完蛋」。

今早盤台積電以開673元開紅，一度衝破前高669元，來到673元，創近1年來新高，但隨即賣壓出籠回落至661元，不過在後續買單拉抬下，重回669元，盤中漲幅1.21%。但台積電早盤開高走低一度讓網友直呼被台積電ADR欺騙，稱「大家都被外資用ADR騙了！」

網友表示，外資早就知道台灣人台灣人最愛看美股做台股，所以就直接配合台積電法說，拉高TSM ADR出貨台積電，先給679T學長希望，再倒給他們絕望。對此其他網友回應「沒辦法啊 我很好騙」、「今天GG開盤 673，ADR也沒騙人吧」、「繼續加碼阿」

台積電預估本季美元計價營收將季增5.5%至9.3%，再寫新猷，全年業績也將年增24%至29%，再創新高。並上修長期毛利率至53%以上。

台積電 ADR

延伸閱讀

大立光、可成陷困境 3年後的台積電會一樣？

台積電獨木難撐盤 大盤一度下挫逾200點

台積電早盤震盪 法人：高階製程市占率高 長線競爭力佳

富邦期貨：短線台積電概念股及金融股仍將是市場主流

相關新聞

台積電ADR大漲該買嗎？ 網友：去年才演過 直接套一年

台積電（2330）昨（13）日法說調高營收和毛利率的成長預測，台積電ADR周四大漲5.3%，創歷史新高，不受美國科技股大...

台積電獨木難撐盤 大盤一度下挫逾200點

台股今（14）日受日韓股市下挫之下，台積電（2330）獨木難支撐，接近10點，台股指數下挫超過200點，高低點差距約30...

強運股登場 誰是台股下一群意外黑馬？

2021年台股以18218點年度大漲約23.6%封關後，興高采烈地迎新年度行情，結果台股新春首週走勢，呈現虎頭蛇尾，上半週大漲創18619點新高點，後半週又出現大幅拉回，1月4日大漲255點，1月7日大跌198點，1週內出現極大漲與大跌

台股開高走低 法人：通膨壓力能否下降影響補漲走勢

今（14）日，台股受美國科技類股轉弱影響，半導體、電子類股於盤中走跌，法人認為，這種健康的產業輪動狀態仍會持續，也預期在...

富邦期貨：短線台積電概念股及金融股仍將是市場主流

聯準會副主席提名人選布蘭納德出席參議院提名聽證會，表示當前降低通膨是聯準會最重要的任務，對3月升息抱持開放態度，消息拖累...

台股開盤上漲72點 台積電漲12元

台股今(14)日開盤上漲72.07點，開盤指數18,509點；台積電（2330）開盤上漲12元，開盤價673元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。