台積電ADR大漲該買嗎？ 網友：去年才演過 直接套一年

台積電（2330）昨（13）日法說調高營收和毛利率的成長預測，台積電ADR周四大漲5.3%，創歷史新高，不受美國科技股大跌影響。今（14）日凌晨關心台積電ADR的網友提問，「明天台積漲停機率多高？」

台積電ADR漲到歷史新高139美元，換算成台北交易股價相當於768.66元，較台北交易溢價高達16.3%。 PTT網友問，台積電ADR既然這麼強，明天台積電有沒有機會漲停？網友反應兩極，看壞的說「一定是開高走低」、「去年才演過 直接套一年」、「利多出盡，外資大賣」；看好的則認為「已經預感明天持股跌停，看著gg一柱擎天了」、「我大gg目前世界最強，逆風的都準備完蛋」。

今早盤台積電以開673元開紅，一度衝破前高669元，來到673元，創近1年來新高，但隨即賣壓出籠回落至661元，不過在後續買單拉抬下，重回669元，盤中漲幅1.21%。但台積電早盤開高走低一度讓網友直呼被台積電ADR欺騙，稱「大家都被外資用ADR騙了！」

網友表示，外資早就知道台灣人台灣人最愛看美股做台股，所以就直接配合台積電法說，拉高TSM ADR出貨台積電，先給679T學長希望，再倒給他們絕望。對此其他網友回應「沒辦法啊 我很好騙」、「今天GG開盤 673，ADR也沒騙人吧」、「繼續加碼阿」

台積電預估本季美元計價營收將季增5.5%至9.3%，再寫新猷，全年業績也將年增24%至29%，再創新高。並上修長期毛利率至53%以上。